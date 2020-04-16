2020-04-16T09:40:31+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» вернули домой из Екатеринбурга 152 мигранта

Все они находились в Центре временного содержания иностранных граждан городского УМВД России
Мария Трапезникова
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«Уральские авиалинии» вернули домой из Екатеринбурга 152 мигранта«Уральские авиалинии» вернули домой из Екатеринбурга 152 мигрантаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне авиакомпания «Уральские авиалинии» совершила специальный рейс в Ташкент, чтобы вывезти домой 152 трудовых мигранта. Он был организован для эвакуации граждан Узбекистана, которые находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Екатеринбургу.

- Рейс был выполнен вне утвержденной программы вывозных рейсов при активном участии Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, МИД России, УФМС, Службы судебных приставов Свердловской области, Генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге и губернатора региона Евгения Куйвашева, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, накануне мы рассказывали, что уже в воскресенье в Екатеринбург приземлится эвакуационный борт из Таиланда, который вернет домой более 200 свердловчан. Это уже четвертый подобный спецрейс, который прибывает в столицу Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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