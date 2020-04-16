«Коробки раскидало по всей дороге»: на свердловской трассе перевернулась фура с макулатурой

16 Апр 2020 2020-04-16T09:26:13+03:00

К счастью, никто в аварии не пострадал

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Сегодня утром, около 6:00, на 342-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» произошло ДТП, из-за которого многие водители опоздали на работу. Прямо посреди дороги перевернулась фура, которая перевозила макулатуру.

- 49-летний водитель, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Перми, съезжая с ЕКАД, не обеспечил постоянный контроль за движением ТС, не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

К счастью, водитель не пострадал – досталось только коробкам, которые раскидало по всей трассе. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Туда же уже приехала спецтехника, которая поставит обратно на колеса упавшую фуру.

ИСТОЧНИК KP.RU