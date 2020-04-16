Орудовали по всей России: группу аферистов из Екатеринбурга отправили под суд

16 Апр 2020 2020-04-16T09:19:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под суд отправили местных жителей, которых обвиняют в крупных аферах при поставках строительных материалов. Сумма ущерба составила больше миллиона рублей. В 2018 году в полицию стали поступать заявления от представителей фирм и граждан из разных уголков страны: Крыма, ЯНАО, Москвы, Нижегородской области, Удмуртии, Башкортостана, Краснодарского и Пермского краев. Все как один рассказывали, что мошенники нарушили условия договора.

- По версии следствия, злоумышленники в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года от имени подставных ИП входили в доверие к клиентам и в ходе переписки предлагали услуги по поставке строительных материалов, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Деньги, которые им перечисляли заказчики, они обналичивали и тратили на себя. Не выполнив договорных условий, они переставали выходить на связь. Мошенников удалось задержать во время детально спланированной операции. Оказалось, что все они – ранее не судимые и безработные.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» отправлено в Верх-Исетский суд для рассмотрения по существу. Все члены группы сейчас находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU