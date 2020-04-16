2020-04-16T08:46:35+03:00
Общество

«У нас просто нет выхода»: Куйвашев заставил всех, кто приезжает на Урал из Москвы и Санкт-Петербурга, сидеть на карантине

Губернатор подписал соответствующий указ
Мария Трапезникова
Поделиться:
Куйвашев заставил всех, кто приезжает на Урал из Москвы и Санкт-Петербурга, сидеть на карантинеКуйвашев заставил всех, кто приезжает на Урал из Москвы и Санкт-Петербурга, сидеть на карантинеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому все приезжающие в регион из Москвы и Санкт-Петербурга и соседних областей, обязаны теперь сидеть на карантине в течение двух недель.

- Многие из вас обращали внимание на то, что в Москве ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, чем в Екатеринбурге. При этом некоторые люди, возвращающиеся домой из столицы, е сожалению, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми, - рассказал губернатор на своей странице в Instagram. – Это недопустимо, так как очень сильно влияет на распространение новой инфекции.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Теперь, согласно новому указу, все приезжие должны самоизолироваться дома на две недели, сообщить о своем прибытии на «горячую линию» по телефонам: 112 или 8 (343) 312-08-81. А при первых симптомах ОРВИ – вызвать на дом врача.

- Всем нам тяжело соблюдать ограничения. Но мы видим, что каждый день количество выявленных случаев коронавируса растет. Поэтому у нас просто нет выхода — нам нужно оставаться дома, чтобы сохранить свои жизни, и жизни своих близких, - добавил губернатор.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом. Вчера стало известно о том, что несколько из заболевших – жители Москвы и Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Forbes обновил список олигархов: как изменились позиции уральских предпринимателей
Пятеро уральских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ
Обменяли цепочки на машину: двух уральцев, ограбивших ювелирный магазин на 700 тысяч, отправили под суд
ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки
На Урале перекрыли движение по мостам через реки Мурза и Ирбит
Сверстники одобрили: ученик элитной школы Екатеринбурга включил порно во время урока по видеосвязи
Гендиректор «Титановой долины» попытался уменьшить срок ареста через областной суд
«Уральские авиалинии» вернули домой из Екатеринбурга 152 мигранта
«Коробки раскидало по всей дороге»: на свердловской трассе перевернулась фура с макулатурой
Орудовали по всей России: группу аферистов из Екатеринбурга отправили под суд
Скрыл поездку в Москву: стало известно, кто заразил коронавирусом врача в уральской глубинке
«У нас просто нет выхода»: Куйвашев заставил всех, кто приезжает на Урал из Москвы и Санкт-Петербурга, сидеть на карантине
Азербайджанская диаспора будет разносить уральским пенсионерам, сидящим на самоизоляции, продуктовые наборы
В Екатеринбурге 37 жилых домов остались без горячей воды
Ural Opera Ballet стал одним из популярных театров России по просмотру онлайн-спектаклей
В элитном квартале Екатеринбурга за 66 миллионов продают строенную квартиру
В пробах, которые брали на исследование в общественном транспорте Екатеринбурга, нашли бактерии кишечной палочки
Уральского бизнесмена, торгующего контрафактными мехами, поймали на взятке
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 10 человек
Выходные в Екатеринбурге будут дождливыми и ветреными
В Нижнем Тагиле ищут мужчину, пропавшего три недели назад
Подростков, сбежавших из реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, нашли
Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт в помощь уральским детям