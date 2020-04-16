«У нас просто нет выхода»: Куйвашев заставил всех, кто приезжает на Урал из Москвы и Санкт-Петербурга, сидеть на карантине

16 Апр 2020 2020-04-16T08:46:35+03:00

Куйвашев заставил всех, кто приезжает на Урал из Москвы и Санкт-Петербурга, сидеть на карантине Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому все приезжающие в регион из Москвы и Санкт-Петербурга и соседних областей, обязаны теперь сидеть на карантине в течение двух недель.

- Многие из вас обращали внимание на то, что в Москве ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, чем в Екатеринбурге. При этом некоторые люди, возвращающиеся домой из столицы, е сожалению, не считают нужным ограничивать встречи и общение с другими людьми, - рассказал губернатор на своей странице в Instagram. – Это недопустимо, так как очень сильно влияет на распространение новой инфекции.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Теперь, согласно новому указу, все приезжие должны самоизолироваться дома на две недели, сообщить о своем прибытии на «горячую линию» по телефонам: 112 или 8 (343) 312-08-81. А при первых симптомах ОРВИ – вызвать на дом врача.

- Всем нам тяжело соблюдать ограничения. Но мы видим, что каждый день количество выявленных случаев коронавируса растет. Поэтому у нас просто нет выхода — нам нужно оставаться дома, чтобы сохранить свои жизни, и жизни своих близких, - добавил губернатор.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом. Вчера стало известно о том, что несколько из заболевших – жители Москвы и Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU