Азербайджанская диаспора будет разносить уральским пенсионерам, сидящим на самоизоляции, продуктовые наборы

16 Апр 2020 2020-04-16T08:34:30+03:00

В первый день продукты получили около 300 человек

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Национальные организации Свердловской области решили оказывать помощь одиноким пенсионерам, которые из-за самоизоляции не могут выйти на улицу и сходить в магазин. Представители диаспорт поддерживают не только своих соотечественников, но и представителей других народов.

Азербайджанская диаспорта региона собрала продуктовые наборы, которые включают в себя: крупы, яйца, молоко, хлебобулочные изделия и мясные продукты. В первый день такие наборы получили больше 300 человек. Акция была организована совместно с генконсульством Азербайджанской республики в Екатеринбурге.

- Это наборы не только для азербайджанцев. Мы помогаем представителям всех народов, которые проживают в Свердловской области. Многие люди сегодня оказались в сложной ситуации из-за сокращения рабочего времени или внепланового отпуска, - отметил председатель свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински.

ИСТОЧНИК KP.RU