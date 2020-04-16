В Екатеринбурге 37 жилых домов остались без горячей воды
Минувшим днем в Екатеринбурге на территории Ленинского района 150 жилых домов остались без горячей воды. Прокуратура выяснила, что УК является «Стандарт», и начала проверку. На сегодняшнее утро, 16 апреля, горячей воды нет только в 37 домах.
- Предположительной причиной данного отключения является подача ПАО «Т Плюс» горячей воды с завышенными параметрами, не соответствующими действующему законодательству, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ведомство обещало проверить эту ситуацию и, если это будет необходимо, наказать виновного.
- В ситуации, когда УК считает, что давление теплоносителя избыточно для внутридомовых систем, она обязана провести регулировку и понизить его на своих узлах управления. Позиция ЕТК была озвучена в присутствии представителей УК «Стандарт» на совещании в администрации Ленинского района. Подчеркну также тот факт, что давление в системе единое, однако от других УК жалоб не поступало, и горячую воду в домах, соседствующих с домами Стандарта никто не отключал, - добавили в пресс-службе «Т Плюс».
ИСТОЧНИК KP.RU