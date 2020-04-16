В Екатеринбурге 37 жилых домов остались без горячей воды

16 Апр 2020 2020-04-16T09:37:29+03:00

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Минувшим днем в Екатеринбурге на территории Ленинского района 150 жилых домов остались без горячей воды. Прокуратура выяснила, что УК является «Стандарт», и начала проверку. На сегодняшнее утро, 16 апреля, горячей воды нет только в 37 домах.

- Предположительной причиной данного отключения является подача ПАО «Т Плюс» горячей воды с завышенными параметрами, не соответствующими действующему законодательству, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство обещало проверить эту ситуацию и, если это будет необходимо, наказать виновного.

- В ситуации, когда УК считает, что давление теплоносителя избыточно для внутридомовых систем, она обязана провести регулировку и понизить его на своих узлах управления. Позиция ЕТК была озвучена в присутствии представителей УК «Стандарт» на совещании в администрации Ленинского района. Подчеркну также тот факт, что давление в системе единое, однако от других УК жалоб не поступало, и горячую воду в домах, соседствующих с домами Стандарта никто не отключал, - добавили в пресс-службе «Т Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU