2020-04-16T07:46:23+03:00
Общество

Ural Opera Ballet стал одним из популярных театров России по просмотру онлайн-спектаклей

Список был подготовлен к Международному дню культуры
Мария Трапезникова
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Список был подготовлен к Международному дню культуры, который отмечают 15 апреляСписок был подготовлен к Международному дню культуры, который отмечают 15 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Туристический портал «ТурСтат» решил составить рейтинг популярных оперных театров России по популярности у зрителей и просмотру онлайн-трансляций на официальных сайтах и в соцсетях. И Ural Opera Ballet в Екатеринбурге вошел в пятерку лидеров.

- Список был подготовлен к Международному дню культуры, который отмечается 15 апреля, в честь принятия пакта Рериха «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» в 1935 году, - рассказали в пресс-службе портала.

На первых местах в рейтинге оказались: Большой театр в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) и Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.

Рейтинг был составлен аналитиками по результатам исследования популярности театров и предложений онлайн-трансляций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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