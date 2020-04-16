Ural Opera Ballet стал одним из популярных театров России по просмотру онлайн-спектаклей
Туристический портал «ТурСтат» решил составить рейтинг популярных оперных театров России по популярности у зрителей и просмотру онлайн-трансляций на официальных сайтах и в соцсетях. И Ural Opera Ballet в Екатеринбурге вошел в пятерку лидеров.
- Список был подготовлен к Международному дню культуры, который отмечается 15 апреля, в честь принятия пакта Рериха «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» в 1935 году, - рассказали в пресс-службе портала.
На первых местах в рейтинге оказались: Большой театр в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) и Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.
Рейтинг был составлен аналитиками по результатам исследования популярности театров и предложений онлайн-трансляций.
ИСТОЧНИК KP.RU