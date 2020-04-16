Уральского бизнесмена, торгующего контрафактными мехами, поймали на взятке
В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили 50-летнего бизнесмена, которого обвиняют в даче взятки. В начале сентября прошлого года полицейские проводили рейды по поиску недобросовестных продавцов, которые торгуют контрафактными товарами.
- В ходе спецоперации в одном из магазинов был установлен факт реализации меховых изделий без маркировки контрольно-идентификационными знаками, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
И вот бизнесмен, который занимался продажей мехов, не желая, чтобы его товары забрали, предложил полицейскому взятку в размере 350 тысяч рублей. Деньги он положил в «бардачок» служебной машины.
Однако полицейский не пошел ему на встречу и сдал бизнесмена следственно-оперативной группе. На мужчину завели уголовное дело, которое уже направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU