Уральского бизнесмена, торгующего контрафактными мехами, поймали на взятке

16 Апр 2020 2020-04-16T06:53:21+03:00

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В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили 50-летнего бизнесмена, которого обвиняют в даче взятки. В начале сентября прошлого года полицейские проводили рейды по поиску недобросовестных продавцов, которые торгуют контрафактными товарами.

- В ходе спецоперации в одном из магазинов был установлен факт реализации меховых изделий без маркировки контрольно-идентификационными знаками, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

И вот бизнесмен, который занимался продажей мехов, не желая, чтобы его товары забрали, предложил полицейскому взятку в размере 350 тысяч рублей. Деньги он положил в «бардачок» служебной машины.

Однако полицейский не пошел ему на встречу и сдал бизнесмена следственно-оперативной группе. На мужчину завели уголовное дело, которое уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU