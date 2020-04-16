2020-04-16T06:28:34+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 10 человек

К счастью, никому из них медпомощь не понадобилась
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 03:20 о том, что на улице Бакинских Комиссаров горит квартира в многоэтажке. На место выехали 18 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в пять квадратных метров повреждено домашнее имущество на двух балконах квартир, расположенных на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие спасатели в срочном порядке эвакуировали из дома 10 жильцов. К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась. А с огнем удалось справиться уже через полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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