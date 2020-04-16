Выходные в Екатеринбурге будут дождливыми и ветреными
На Урале заканчивается последняя неделя самоизоляции – и заканчивается она хмурыми тучами, дождями и ветрами. Рассказываем, какие температуры пообещали Екатеринбургу на выходные синоптики Урагидрометцентра.
В четверг, 16 апреля, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах города может пройти небольшой дождь. Зато днем воздух прогреется до +16. Ветер южной четверти, 4-9 м/сек, с порывами до 14 м/сек.
В ночь на пятницу, 17 апреля, будет также пасмурно и дождливо. Температура опустится до +4, но днем поднимется до +11…13. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек, днем ожидаются порывы до 13 м/сек.
В ночь на субботу, 18 апреля, пройдет небольшой дождь вперемешку со снегом, и похолодает до +3. Днем обещают дождь и +12. Ветер западный 5-10 м/сек, с порывами до 16 м/сек.
В ночь на воскресенье, 19 апреля, будет все также дождливо и пасмурно, столбики термометров опустятся до +1. Днем, правда, потеплеет до +11.
ИСТОЧНИК KP.RU