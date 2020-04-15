В Нижнем Тагиле ищут мужчину, пропавшего три недели назад
В Нижнем Тагиле ищут мужчину, пропавшего три недели назад. 33-летний Павел Андриенков вышел из дома 23 марта. Сейчас его поисками занимаются волонтеры. К ним за помощью обратилась дочь уральца.
- Во время пропажи был одет в чёрный длинный пуховик, тёмно-синий спортивный костюм и тёмные кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Как рассказали волонтеры, Павел мог уехать к брату в Ростов.
Приметы:
Рост: 178 см. Телосложение: нормальное Цвет глаз: зелёные Волосы: русые, короткая стрижка
Если вы знаете, где может находиться Павел, сообщите инфоргу поиска: Дарье 8-965-50-18-053.
ИСТОЧНИК KP.RU