15 Апр 2020 2020-04-15T19:58:12+03:00

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В Нижнем Тагиле ищут мужчину, пропавшего три недели назад. 33-летний Павел Андриенков вышел из дома 23 марта. Сейчас его поисками занимаются волонтеры. К ним за помощью обратилась дочь уральца.

- Во время пропажи был одет в чёрный длинный пуховик, тёмно-синий спортивный костюм и тёмные кроссовки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как рассказали волонтеры, Павел мог уехать к брату в Ростов.

Приметы:

Рост: 178 см. Телосложение: нормальное Цвет глаз: зелёные Волосы: русые, короткая стрижка

Если вы знаете, где может находиться Павел, сообщите инфоргу поиска: Дарье 8-965-50-18-053.

ИСТОЧНИК KP.RU