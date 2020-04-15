Подростков, сбежавших из реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, нашли
Подростков, сбежавших из реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, нашли. Местонахождение мальчиков установили сотрудники полиции после сообщений местных жителей, видевших как дети попрошайничают на рынке на улице Ильича. В итоге Егора Стародубова и Дмитрия Фоминых нашли в садовом доме коллективного сада в районе Вагонки, принадлежащем родственникам одного из подростков.
- В отношении подростков противоправных действий не зафиксировано. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции для разбирательства и выяснения причин ухода, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
С детьми будет проведена воспитательно-профилактическая работа. Напомним, что один из подростков уже состоит на профилактическом учете. Ранее он неоднократно совершал самовольные уходы.
ИСТОЧНИК KP.RU