15 Апр 2020 2020-04-15T19:28:02+03:00

Мальчиков нашли после сообщений местных жителей, видевших как дети попрошайничают на рынке

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Подростков, сбежавших из реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, нашли. Местонахождение мальчиков установили сотрудники полиции после сообщений местных жителей, видевших как дети попрошайничают на рынке на улице Ильича. В итоге Егора Стародубова и Дмитрия Фоминых нашли в садовом доме коллективного сада в районе Вагонки, принадлежащем родственникам одного из подростков.

- В отношении подростков противоправных действий не зафиксировано. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции для разбирательства и выяснения причин ухода, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

С детьми будет проведена воспитательно-профилактическая работа. Напомним, что один из подростков уже состоит на профилактическом учете. Ранее он неоднократно совершал самовольные уходы.

ИСТОЧНИК KP.RU