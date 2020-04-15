15 Апр 2020 2020-04-15T18:45:05+03:00

Пожертвования благотворительному фонду можно будет прислать прямо во время трансляции

Изменить размер текста: A A

Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт в помощь уральским детям. Пожертвования благотворительному фонду можно будет прислать во время трансляции. Деньги будут потрачены на адресную помощь тяжелобольным, осиротевшим детям, а также детям из малообеспеченных семей

- Собранные средства будут направлены в детский фонд «Мы вместе», - рассказали на официальной странице Вадима Самойлова в Instagram.

Концерт пройдет 22 апреля в 20:00. Посмотреть его можно будет на официальном YouTube канале певца.

ИСТОЧНИК KP.RU