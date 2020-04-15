Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт в помощь уральским детям
Пожертвования благотворительному фонду можно будет прислать прямо во время трансляции
Онлайн-концерт пройдет на официальном YouTube канале певца 22 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт в помощь уральским детям. Пожертвования благотворительному фонду можно будет прислать во время трансляции. Деньги будут потрачены на адресную помощь тяжелобольным, осиротевшим детям, а также детям из малообеспеченных семей
- Собранные средства будут направлены в детский фонд «Мы вместе», - рассказали на официальной странице Вадима Самойлова в Instagram.
Концерт пройдет 22 апреля в 20:00. Посмотреть его можно будет на официальном YouTube канале певца.
ИСТОЧНИК KP.RU