2020-04-15T18:45:05+03:00
Общество

Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт в помощь уральским детям

Пожертвования благотворительному фонду можно будет прислать прямо во время трансляции
Алина СУРИНА
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Онлайн-концерт пройдет на официальном YouTube канале певца 22 апреляОнлайн-концерт пройдет на официальном YouTube канале певца 22 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проведет онлайн-концерт в помощь уральским детям. Пожертвования благотворительному фонду можно будет прислать во время трансляции. Деньги будут потрачены на адресную помощь тяжелобольным, осиротевшим детям, а также детям из малообеспеченных семей

- Собранные средства будут направлены в детский фонд «Мы вместе», - рассказали на официальной странице Вадима Самойлова в Instagram.

Концерт пройдет 22 апреля в 20:00. Посмотреть его можно будет на официальном YouTube канале певца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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