Свердловский оперштаб: в больницу Ревды не будут отвозить больных коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T18:20:07+03:00

В соцсетях распространяли фейк о том, что больница в Ревде станет областным центром по приему заболевших коронавирусной инфекцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловский оперштаб опроверг информацию о том, что в больницу Ревды не будут отвозить больных коронавирусом. В сообщениях указывалось, что там создадут «областной центр по приему заболевших коронавирусной инфекцией» и будут принимать заболевших из других регионов. Очередной фейк распространяли по соцсетям и мессенджерах.

- Эта информация не соответствует действительности. В соответствии с приказом областного Минздрава, Ревдинская больница как межмуниципальный центр, обслуживающий жителей Западного управленческого округа, определена как основное лечебное учреждение на случай ухудшения эпидемиологической ситуации по пневмонии, ОРВИ и коронавирусной инфекции, - рассказали в свердловском оперштабе.

Также там отметили, что вся экстренная и неотложная помощь после перепрофилирования будет оказываться в медучреждениях Екатеринбурга и Первоуральска. В оперштабе напомнили жителям Урала, что за распространение фейков предполагается ответственность. Напомним, сегодня стало известно, что мужчину оштрафовали на 30 тысяч за комментарий о соседе, который «болен коронавирусом».

ИСТОЧНИК KP.RU