15 Апр 2020 2020-04-15T17:56:04+03:00

Мальчики ушли из детского учреждения четыре дня назад

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В Нижнем Тагиле ищут двух подростков, сбежавших из реабилитационного центра. Мальчики ушли из детского учреждения на улице Матросова четыре дня назад. С 11 апреля об их местонахождении ничего не известно.

- Отделом полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» разыскиваются воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №6 Тагилстроевского района, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Егор Стародубов, 04.11.2005 года рождения, учащийся МБОУ СОШ № 72 и Дмитрий Фоминых, 14.07.2002 года рождения, учащийся «Высокогорского многопрофильного техникума».

Дмитрий Фоминых ростом около 154 см, на вид 17 лет, среднего телосложения, волосы светлые короткие, глаза темные, подбородок с ямочкой.

Был одет в кофту черно-белого цвета, черные спортивные брюки и кроссовки.

Егор Стародубов ростом около 151 см, на вид 14 лет, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, глаза светлые.

Был одет: шапка бело-синего цвета, куртка темно-синего цвета, спортивная кофта красно-черного цвета, джинсы темно-серого цвета, кроссовки черные.

Егор Стародубов состоит на профилактическом учете. Ранее он неоднократно совершал самовольные уходы. Полиция проверяет все места предполагаемого местонахождения подростоков. Сейчас они могут находится в Дзержинском районе.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних, просят позвонить в отдел полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по номеру (3435) 97-69-32 –дежурная часть, (3435)47-70-02 - дежурная часть Межмуниципального управления, либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU