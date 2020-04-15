В Заречном 17 медиков отправили на карантин после контакта с больным коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T17:12:24+03:00

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В Заречном сразу 17 медиков отправили на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» заявил глава городского округа Андрей Захарцев.

- Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациент мужчина, возраст 89 лет. Он госпитализирован, находится на лечении в ГКБ № 40 г. Екатеринбурга. Органы санэпиднадзора в настоящее время проводят большую работу по локализации возможных очагов и санитарной обработке места проживания.

Отметим, что на данный момент на Среднем Урале зарегистрировано 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU