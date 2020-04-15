2020-04-15T16:39:23+03:00
Происшествия

Мэра Тугулыма, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО

Там чиновник пробудет два месяца
Евгений Стоянов
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Суд удовлетворил ходатайство следствияСуд удовлетворил ходатайство следствияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главу Тугулымского городского округа Сергея Селиванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО. Как уточнили в пресс-службе регионального СК, под стражей чиновник пробудет два месяца.

- Суд, рассмотрев материалы СКР, ходатайство следствия удовлетворил, заключив обвиняемого под стражу, - уточнили в ведомстве. По версии следствия, 58-летний Сергей Селиванов в 2016 году потребовал у директора муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» передавать ему вознаграждение (взятку) за общее покровительство по службе. В частности, за ежегодное продление трудового контракта.

Указанный МУП находился в служебной зависимости от Сергея Селиванова. Его директор, испугавшаяся, что с ней расторгнут контракт, согласилась на требования главы Тугулыма.

С 2016 по 2019 год женщина передала Селиванову в общей сложности около двух миллионов рублей, а также другое ценное имущество на сумму больше 100 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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