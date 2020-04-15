Мэра Тугулыма, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО
Главу Тугулымского городского округа Сергея Селиванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, отправили в СИЗО. Как уточнили в пресс-службе регионального СК, под стражей чиновник пробудет два месяца.
- Суд, рассмотрев материалы СКР, ходатайство следствия удовлетворил, заключив обвиняемого под стражу, - уточнили в ведомстве. По версии следствия, 58-летний Сергей Селиванов в 2016 году потребовал у директора муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» передавать ему вознаграждение (взятку) за общее покровительство по службе. В частности, за ежегодное продление трудового контракта.
Указанный МУП находился в служебной зависимости от Сергея Селиванова. Его директор, испугавшаяся, что с ней расторгнут контракт, согласилась на требования главы Тугулыма.
С 2016 по 2019 год женщина передала Селиванову в общей сложности около двух миллионов рублей, а также другое ценное имущество на сумму больше 100 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU