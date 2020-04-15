2020-04-15T16:26:20+03:00
Общество

Бюджет Нижнего Тагила подрастет на полмиллиарда рублей: на что потратят деньги

Бюджет пополнится за счёт трансфертов из казны Свердловской области
Алина СУРИНА
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Поправку к бюджету внес мэр Ниженго Тагила Владислав Пинаев еще 27 мартаПоправку к бюджету внес мэр Ниженго Тагила Владислав Пинаев еще 27 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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После корректировки, внесенной в Нижнетагильскую думу, бюджет города подрастет на полмиллиарда рублей. Бюджет пополнится, в том числе, за счёт трансфертов из казны Свердловской области. Поправку внес мэр Ниженго Тагила Владислав Пинаев еще 27 марта.

На ремонт дворов в Нижнем Тагиле из этих денег потратят 63,5 миллионов. Более 157 миллионов пойдет на благоустройство общественных территорий. 15 миллионов рублей вложат в строительство двух детсадов – на 90 мест в Запрудном и на 170 на Муринских прудах.

Кроме того 31 миллион предусмотрен на переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Около 12 миллионов потратят на социальные выплаты молодым семьям на приобретение либо строительство жилья. Субсидию в 13,5 миллионов рублей область направляет на поддержку творческой деятельности и оснащение театра кукол.

Также запланировано перераспределение денег внутри управлений мэрии Нижнего Тагила. Так управлению горхозяйством передают более 9 миллионов рублей на установку системы оповещения населения на площади Славы. Энергетикам выделяют 8 миллионов рублей на оснащение. Еще 250 тысяч предусмотрели на оплату аренды светодиодных экранов для трансляции парада Победы.

На разработку проектно-сметной документации для капремонта Верхне-Выйского водохранилища пойдут почти 6,5 миллионов. 10,5 миллионов направят на софинансирование обновления тагильских дорог. За 5,6 миллионов закупят новую архитектурно-художественную подсветку для городских объектов.

Если корректировку сейчас одобрит большинство депутатов, то расходы бюджета Нижнего Тагила составят больше 15 миллиардов рублей. А дефицит уменьшится до 40 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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