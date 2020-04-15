2020-04-15T15:09:50+03:00
Общество

ГИА-2020 в Екатеринбурге: даты сдачи экзаменов

Рассказыванием, в какие сроки пройдет государственная итоговая аттестация для выпускников девятых классов
Мария Трапезникова
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Рассказыванием, в какие сроки пройдет государственная итоговая аттестация для выпускников девятых классовРассказыванием, в какие сроки пройдет государственная итоговая аттестация для выпускников девятых классовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и министерство просвещения РФ подготовили проект нового расписания ГИА для выпускников девятых классов. Так, согласно нему, экзамены пройдут с 8 июня по 31 июля.

- Региональные органы исполнительной власти, а также учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные срок проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода, - отметили в пресс-службе Рособрнадзора. – ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будут.

Для тех школьников, которые не сдали вовремя ОГЭ и ГВЭ или получили по ним неудовлетворительные результаты (по одному или обоим обязательным предметам), подготовлены специальные резервные дни в сентябре. Показываем расписание:

2 сентября – русский язык.

7 сентября – математика.

Кроме того, подготовлены резервные дни экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский зык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский и математика.

Все вопросы, связанные с организацией и проведением ГИА выпускники и их родители могут задать по телефонам «горячей линии» Рособрнадзора: 8 (495) 984-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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