Власти рассказали, когда у свердловчан отключат тепло

15 Апр 2020 2020-04-15T14:31:21+03:00

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Стало известно, когда в Свердловской области закончится отопительный сезон. Как рассказал региональный министра ЖКХ Николай Смирнов, батареи у уральцев будут работать до майских праздников. При этом изначально власти подумывали над тем, чтобы отключить тепло в квартирах раньше, но погода испортилась, на улице похолодало, поэтому обсуждение вопроса перенесли на начало мая.

Однако, как отметил Смирнов во время пресс-конференции, главы различных районов области могут завершить отопительный сезон, когда посчитают нужным. Главное, чтобы средняя температура воздуха в течение пяти дней была не меньше +8.

ИСТОЧНИК KP.RU