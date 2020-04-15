2020-04-15T14:27:48+03:00
Происшествия

На Урале мэра города обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

По версии следствия, за три года Сергей Селиванов получил более двух миллионов рублей
Евгений Стоянов
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Следователи уже предъявили Селиванову соответствующее обвинениеСледователи уже предъявили Селиванову соответствующее обвинениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале главу Тугулымского городского округа Сергея Селиванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

На 58-летнего Сергея Селиванова уже завели уголовное дело по части шесть статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и предъявили ему соответствующее обвинение.

- По версии следствия, в 2016 году обвиняемый потребовал от директора муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственное управление Тугулымского городского округа» передавать ему незаконное вознаграждение (взятку) за общее покровительство по службе, ежегодное продление трудового контракта и увеличение объёма финансирования указанного учреждения, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Указанный МУП находился в служебной зависимости от Сергея Селиванова. Его директор, испугавшаяся, что с ней расторгнут контракт, согласилась на требования главы Тугулыма.

С 2016 по 2019 год женщина передала Селиванову в общей сложности около двух миллионов рублей, а также другое ценное имущество на сумму больше 100 тысяч. Следователи собираются через суд требовать, чтобы Сергея Селиванова на время следствия заключили под стражу.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, «оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники полиции из управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального главка МВД».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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