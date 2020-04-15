«Уральские авиалинии» вернут из Таиланда 200 свердловчан
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает серию чартерных эвакуационных рейсов, чтобы возвращать россиян из-за границы обратно домой. Завтра ночью прилетит один из таких рейсов – он доставит в Екатеринбург 200 пассажиров из Таиланда.
- Организация эвакуационного рейса проводится по утвержденному Росавиацией графику при содействии Правительства Свердловской области, МИД России, Минтранса России и Роспотребнадзора Свердловской области, - заметили в авиакомпании.
Вылет рейса запланирован на 15:40, прибытие в Екатеринбург ожидается в 00:55 19 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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