«Уральские авиалинии» вернут из Таиланда 200 свердловчан

15 Апр 2020 2020-04-15T13:59:40+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает серию чартерных эвакуационных рейсов, чтобы возвращать россиян из-за границы обратно домой. Завтра ночью прилетит один из таких рейсов – он доставит в Екатеринбург 200 пассажиров из Таиланда.

- Организация эвакуационного рейса проводится по утвержденному Росавиацией графику при содействии Правительства Свердловской области, МИД России, Минтранса России и Роспотребнадзора Свердловской области, - заметили в авиакомпании.

Вылет рейса запланирован на 15:40, прибытие в Екатеринбург ожидается в 00:55 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU