Затоплены огороды и улицы: на восток Свердловской области пришли весенние паводки

15 Апр 2020 2020-04-15T13:47:00+03:00

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На востоке Свердловской области, в Ирбите, начались первые весенние паводки. Чтобы контролировать ситуацию и избежать жертв, в город прибыла оперативная группа ГУ МЧС по Свердловской области и спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Как отмечают в ведомстве, ситуация штатная, затопления заранее прогнозировались.

- По данным на 15 апреля паводковая обстановка в городе под контролем, подтопленных жилых домов нет. Подтоплены придомовые территории у семи жилых домов, в которых проживает 19 человек, включая четырех детей, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Также подтоплены 15 огородов. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Для местных жителей организовали лодочную переправу на трех лодках. Для того, чтобы мониторить ситуацию, МЧС задействует беспилотник. У моста через реку Ирбит создан временный гидрологический пост.

Сейчас на месте дежурят 54 человека, 15 спецмашин, 3 лодки и 1 беспилотник. Кроме того, на случай ухудшения ситуации спасатели развернули три пункта временного размещения, вместимостью 85 человек. Там есть все необходимые средства индивидуальной защиты и для дезинфекции.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

- По прогнозам, в ближайшие сутки продолжится слабый рост уровня воды ввиду того, что на всей территории области прошло и прогнозируются осадки в виде дождя и снега, - добавили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU