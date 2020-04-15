2020-04-15T13:24:47+03:00
Общество

СвЖД выплатила почти 5 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 квартал 2020 года

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 2,3 миллиарда рублей
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Свердловская железная дорога обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. кмСвердловская железная дорога обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. кмФото: Алексей БУЛАТОВ
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За 1 квартал (январь – март) 2020 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 4,9 млрд рублей.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 2,3 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

· в бюджет Свердловской области 0,9 млрд рублей;

· в бюджет Пермского края 0,4 млрд рублей;

· в бюджет Тюменской области 0,4 млрд рублей;

· в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 0,4 млрд рублей;

· в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,2 млрд рублей.

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Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны).

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