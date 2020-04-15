Как получить компенсацию за школьное питание во время самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области

15 Апр 2020 2020-04-15T13:24:39+03:00

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В Екатеринбурге и Свердловской области власти приняли решение о выплате денежных компенсаций за школьное питание детям из семей льготников. Это связано с дистанционным обучением, на которое перевели всех учащихся региона.

Дети в семьях с льготами на протяжении учебного года получают бесплатное горячее питание, и деньги за обеды станут реальной поддержкой. Выплата полагается детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам, детям из многодетных семей, а также из семей, среднедушевой доход в которых ниже прожиточного минимума в регионе. Сумма выплаты будет соответствовать стоимости питания ребенка в школе. Выплаты за апрель проведут в мае.

В связи с решением руководства области, родители стали интересоваться: как получить денежную компенсацию за питание в школах?

Для этого нужно заполнить заявление на предоставление компенсации, где указываются данные родителей и ребенка, а также реквизиты банковского счета, на который будет переведена сумма.

Заявление нужно скинуть на электронный адрес школы, а после окончания периода самоизоляции принести документы, подтверждающие право на льготу в образовательное учреждение.

В случае возникновения вопросов нужно позвонить по телефону «горячей линии» Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 8 343 312 00 04, добавочный 050 с будни с 8:30 до 17:30, в пятницу до 16:30. Обед с 13 до 13:48.

ИСТОЧНИК KP.RU