2020-04-15T13:19:39+03:00
Происшествия

Уральца хотят отправить в психбольницу после того, как он набросился с ножом на сына и подругу

Экспертиза показала, что в момент преступления он был невменяем
Мария Трапезникова
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Экспертиза показала, что в момент преступления мужчина был невменяемЭкспертиза показала, что в момент преступления мужчина был невменяемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сысерти под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство собственного сына и сожительницы. Инцидент произошел в конце ноября прошло года. Во время алкогольного торжества мужчина сильно поссорился со своей подругой и решил убить их, отомстив таким образом за обиду.

Он напал на сожительницу, которая успела выбежать из дома и закрыться в автомобиле. Мужчина схватил нож и ударил им маленького ребенка. Женщина поспешила ему на помощь, однако обвиняемый напал и на нее, ударив гаечным ключом по голове, после чего став душить.

Однако довести до конца свое преступление ему не удалось, потому что женщина смогла выбраться, схватить ребенка и на машине доехать до больницы.

- В ходе предварительного расследования комиссией экспертов проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно которой мужчина во время преступления страдал временным психическим расстройством, что лишало его возможности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Эксперты также пришли к выводу, что мужчина представляет опасность не только для других, но и для себя самого. Поэтому предложили отправить его на принудительное лечение в психбольницу. Уголовное дело с комментариями направлено в Сысертский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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