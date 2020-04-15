В Екатеринбурге женщину оштрафовали за поход в магазин во время карантина

15 Апр 2020 2020-04-15T12:44:57+03:00

Рассмотрение дела прошло без участия привлекаемого лица, так как женщина плохо себя чувствует, и у нее поднялась температура Фото: Алексей БУЛАТОВ

Светлана Р. контактировала с больным коронавирусом и не должна была покидать квартиру 14 дней

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на 500 рублей оштрафовали женщину, которая нарушила карантин. Как рассказали «КП» в пресс-службе областного суда, Светлана Р. контактировала с человеком, у которого было подозрение на короновирус.

30 марта женщина получила сообщение от Роспотребнадзора о необходимости самоизоляции.

- В копии постановления, высланном в WhatsApp, говорилось, что Светлана должна проходить обязательный ежедневный медицинский осмотр, не покидать помещение, в котором она проживает, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, а также соблюдать санитарно-эпидемиологический режим сроком на 14 календарных дней, - отмечают в суде.

Несмотря на это через два дня женщина решила сходить в продуктовый магазин, за что и была оштрафована. При этом она могла встать на учет у службы волонтеров, которая помогает людям, прибывающим на карантине.

Стоит добавить, что рассмотрение дела прошло без участия Светланы, так как у женщины поднялась температура.

Недавно мы рассказывали об электрике, который в последний день карантина пришел в больницу и был оштрафован на 30 тысяч рублей. На такую же сумму оштрафовали жителя Первоуральска за лже-комментарий на тему коронавируса.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 15 апреля 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 105 случаев коронавируса. При этом 44 пациентов уже выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU