Российский ученый подсказал, что надо пить от коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T12:31:11+03:00

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В России официально зарегистрировано больше 100 наименований иммуномодуляторов, которые активизируют защитные силы организма для борьбы с патогенами.

Производители часто представляют эти препараты в качестве средств для профилактики и лечения вирусных заболеваний, пишет NEWS.ru.

Для того, чтобы не заразиться опасными инфекциями, в том числе и коронавирусом, нужно принимать эти иммуномодуляторы, так как они необходимы для многих людей в условиях домашней пандемии, уверен врач-иммунолог Михаил Костинов.

По словам заведующего лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, клетки иммунитета нуждаются в стимулиции, но покупать препараты наугад не нужно. Иммуномодуляторы нужно подбирать индивидуально, в зависимости от заболевания.

Иммунная система реагирует на COVID-19 медленно, потому что этот вирус имеет специальные рецепторы, блокирующие интерфероны, таким образом, некоторое время вирус бесконтрольно размножается в организме. Поэтому у многих пациентов коронавирус протекает тяжело. И тут как раз могут помочь иммуномодуляторы.

ИСТОЧНИК KP.RU