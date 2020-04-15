2020-04-15T12:28:03+03:00
Общество

ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте

По итогам первого квартала объем выданных жилищных кредитов вырос на трет
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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По итогам марта 2020 г. ВТБ нарастил выдачу ипотечных кредитов до рекордного для этого месяца объема – 84 млрд рублей. По сравнению с февралем продажи выросли на 33%, с мартом прошлого года – на 54%. Всего по итогам первого квартала объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

Общее число заключенных сделок по ипотеке в первом квартале по сравнению с 2019 годом выросло на четверть – до 76 тыс. В марте по отношению к февралю показатель увеличился на 32%, составив 33 тыс. Портфель ипотечных кредитов ВТБ с начала года вырос на 3,5% и достиг 1,74 трлн рублей.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуются квартиры на вторичном рынке – объем оформленных сделок в сегменте готового жилья составил 56%. В первом квартале для приобретения жилья в этом сегменте ВТБ выдал 32 тыс. кредитов на 77 млрд рублей, в новостройках – 20 тыс. на 61 млрд рублей.

Повышенный интерес заемщиков сохраняется к программам государственного субсидирования – по «Ипотеке с господдержкой» за первый квартал 2020 г. клиенты оформили более 3 тыс. сделок на 9 млрд рублей.

«Март традиционно является одним из наиболее активных месяцев на рынке недвижимости, но в этом году мы поставили абсолютный исторический рекорд по объему ипотечных продаж. По сравнению с февралем число заявок выросло на 28%, среднедневные выдачи – почти на четверть. Во-первых, активность клиентов связана с выгодными предложениями – например, ВТБ впервые снизил свои ипотечные ставки в рамках базовых программ ниже 8%. Во-вторых, мы отмечаем большое число заявок от клиентов, которые рассчитывали совершить ипотечные сделки до наступления периода самоизоляции», – прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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