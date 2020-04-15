Свердловские супермаркеты пожертвуют продукты пенсионерам, сидящим на самоизоляции: что входит в наборы

15 Апр 2020 2020-04-15T12:16:27+03:00

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Свердловские бизнесмены подключились к всероссийской акции помощи пожилым людям «Мы вместе». Ее цель – помочь тем, кто в условиях самоизоляции из-за коронавируса в этом особо нуждается. Как отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19, речь, прежде всего, идет об одиноких пожилых людях старше 65 лет, у которых низкий доход.

Таким людям волонтеры доставляют наборы с продуктами первой необходимости. Кстати, в наборы входят: рис, мука, крупа пшеничная, подсолнечное масло, сахар, чай, кукуруза, горошек, рыбные и мясные консервы, хозяйственное и туалетное мыло, овсяная крупа, макароны и соль.

Фото: оперштаб

- В Свердловской области в формировании наборов оказывает помощь сеть супермаркетов «Кировский», - рассказали в оперштабе. – По словам предпринимателя Льва Ковпака, главная задача сегодня – обеспечить бесперебойное формирование наборов, чтобы все нуждающиеся как можно быстрее получали помощь.

На сегодняшний день уже подготовлено две тысячи вот таких наборов. Волонтеры забрали со склада первые 200. Планируется, что развозить их будут по квартирам каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU