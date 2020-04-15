В свердловском поселке за 32 миллиона продают дом-корабль с личным фитнес-залом, террасой и диваном-ромашкой

15 Апр 2020 2020-04-15T12:01:20+03:00

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В 30-ти километрах от Екатеринбурга, в поселке Рассоха, выставили на продажу гигантский двухэтажный коттедж в европейском стиле с личным просторным фитнес-залом, длинной деревянной террасой и диваном-ромашкой в гостиной. Дом был построен в 2013 году, ремонт выполнен из натуральных материалов. Издалека он напоминает большой корабль.

Фото: портал N1.RU

- Внутри есть гараж на две машины, в гараже выведена вода, есть раковина. В саду сделаны ландшафтный дизайн, автополив, освещение с пульта, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – Есть мини-огород, посажены деревья. Есть детская площадка.

Если вы вдруг устали от посторонних глаз и ищете уединения, то дом-корабль идеально подойдет: из соседей вокруг только церковь. Но даже несмотря на это, рядом есть три продуктовых магазина и медпункт.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU