В свердловском поселке за 32 миллиона продают дом-корабль с личным фитнес-залом, террасой и диваном-ромашкой
В 30-ти километрах от Екатеринбурга, в поселке Рассоха, выставили на продажу гигантский двухэтажный коттедж в европейском стиле с личным просторным фитнес-залом, длинной деревянной террасой и диваном-ромашкой в гостиной. Дом был построен в 2013 году, ремонт выполнен из натуральных материалов. Издалека он напоминает большой корабль.
Фото: портал N1.RU
- Внутри есть гараж на две машины, в гараже выведена вода, есть раковина. В саду сделаны ландшафтный дизайн, автополив, освещение с пульта, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU. – Есть мини-огород, посажены деревья. Есть детская площадка.
Если вы вдруг устали от посторонних глаз и ищете уединения, то дом-корабль идеально подойдет: из соседей вокруг только церковь. Но даже несмотря на это, рядом есть три продуктовых магазина и медпункт.
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
Фото: портал N1.RU
ИСТОЧНИК KP.RU