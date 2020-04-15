В России авиаперевозчики не хотят возвращать деньги за билеты: на них пожаловались в Генпрокуратуру
Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову представители Общероссийского объединения пассажиров направили официально обращение с просьбой проверить авиаперевозчиков, которые выдают «сертификаты на полеты» вместо возврата денег за билеты на отмененные рейсы.
По мнению общественников, авиакомпании нарушают статью 108 Воздушного кодекса РФ, где прописано, что в случае отмены рейса пассажиру должны вернуть деньги за неиспользованный билет. Более того, в отечественном законодательстве нет определения термина «сертификаты на полет». Об этом пишет информационное издание NEWS.RU.
Ситуация актуальна еще и потому, что сейчас в период самоизоляции людям нужны деньги, а не сертификаты.
ИСТОЧНИК KP.RU