«Хотел помочь, зная, как им тяжело приходится»: екатеринбуржец «поселил» в своей квартире 111 мигрантов

15 Апр 2020 2020-04-15T11:38:16+03:00

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Житель Екатеринбурга «поселил» в своей квартире 111 мигрантов, продав им фиктивную прописку. Мужчину поймали полицейские и завели на него уголовное дело. Оказалось, он нигде не работал и уже был судим за аналогичные преступления.

- Представители МВД установили, что подозреваемый в течение одного месяца прописал в свою «однушку» на улице Мира столько человек, сколько к нему обратились, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Во время дознания он не признал, что делал это за деньги, пояснив, что просто хотел помочь мигрантам, зная, как якобы тяжело им приходится.

Суд решил, что в качестве наказания мужчина заплатит в казну государства 200 тысяч рублей. Полицейские еще раз напоминают, что за такие преступления грозит уголовная ответственность, а также серьезное наказание: либо штраф до 500 тысяч, либо лишение свободы до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU