Не дошел до «зебры» 50 метров: на Урале пенсионер выскочил прямо под колеса машины, решив сократить дорогу

15 Апр 2020 2020-04-15T11:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим днем в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, произошла серьезная авария с участием пешехода. Мужчина немного не дошел до пешеходного переходя рядом с жд-путями и чудом остался жив.

- Женщина-водитель иномарки, двигаясь по улице Коммунальной, сбила 72-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко едущей машиной, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773230" frameborder="0"></iframe> Запись с камеры видеонаблюдения.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Дедушка шел к автобусной остановке и не дошел до «зебры» всего 50 метров. Он выскочил на дорогу из-за проезжающего мимо грузовика, поэтому его и не заметили. Он получил травмы в виде ссадин и ушибов, ему назначили амбулаторное лечение.

- Судя по видеозаписи с камеры наружного наблюдения, при падении после наезда мужчина оказался на минимальном расстоянии от другой машины, - добавили в областном ГИБДД. – Можно сделать вывод, что ему повезло: нередки случаи, когда при подобных обстоятельствах люди получают серьезные травмы и даже погибают.

Свердловская Госавтоинспекция еще напоминает пешеходам, как важно соблюдать ПДД и переходить дорогу только по «зебре» или светофору. А также носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы их было видно в темноте. Только с начала года в регионе произошло 84 аварии по вине пешеходов, в которых 13 человек погибли и еще 72 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU