Не дошел до «зебры» 50 метров: на Урале пенсионер выскочил прямо под колеса машины, решив сократить дорогу
Минувшим днем в Каменске-Уральском, что в Свердловской области, произошла серьезная авария с участием пешехода. Мужчина немного не дошел до пешеходного переходя рядом с жд-путями и чудом остался жив.
- Женщина-водитель иномарки, двигаясь по улице Коммунальной, сбила 72-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко едущей машиной, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Запись с камеры видеонаблюдения.Видео: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Дедушка шел к автобусной остановке и не дошел до «зебры» всего 50 метров. Он выскочил на дорогу из-за проезжающего мимо грузовика, поэтому его и не заметили. Он получил травмы в виде ссадин и ушибов, ему назначили амбулаторное лечение.
- Судя по видеозаписи с камеры наружного наблюдения, при падении после наезда мужчина оказался на минимальном расстоянии от другой машины, - добавили в областном ГИБДД. – Можно сделать вывод, что ему повезло: нередки случаи, когда при подобных обстоятельствах люди получают серьезные травмы и даже погибают.
Свердловская Госавтоинспекция еще напоминает пешеходам, как важно соблюдать ПДД и переходить дорогу только по «зебре» или светофору. А также носить на одежде светоотражающие элементы, чтобы их было видно в темноте. Только с начала года в регионе произошло 84 аварии по вине пешеходов, в которых 13 человек погибли и еще 72 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU