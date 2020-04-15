Свердловский оперштаб: среди новых заболевших коронавирусом – жители Москвы и Челябинска
Сегодня днем стало известно о еще 12 случаях заболевания коронавирусом на Урале. Об этом сообщил региональный оперштаб – их диагноз подтвердили специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области».
- Заболевшие – жители Каменского района, Полевского, Екатеринбурга, Заречного, Белоярского района и Серова. Кроме того, среди заболевших жители других регионов – Москвы и Челябинской области, - рассказали в оперштабе.
Фото: скриншот с экрана
С недавнего времени региональный Роспотребнадзор запустил СМС-рассылку о том, что граждане, которые приехали на Урал из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также те, кто с ними проживает, обязаны в течение двух недель после приезда самоизолироваться. А при возникновении симптомов ОРВИ – вызвать на дом врача.
Сейчас в регионе официально подтверждены 105 случаев заражения. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, девяти – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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