2020-04-15T11:38:48+03:00
Общество

Свердловский оперштаб: среди новых заболевших коронавирусом – жители Москвы и Челябинска

Сегодня подтвердились еще 12 случаев заражения
Мария Трапезникова
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Сегодня подтвердились еще 12 случаев зараженияСегодня подтвердились еще 12 случаев зараженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем стало известно о еще 12 случаях заболевания коронавирусом на Урале. Об этом сообщил региональный оперштаб – их диагноз подтвердили специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области».

- Заболевшие – жители Каменского района, Полевского, Екатеринбурга, Заречного, Белоярского района и Серова. Кроме того, среди заболевших жители других регионов – Москвы и Челябинской области, - рассказали в оперштабе.

Фото: скриншот с экрана

Фото: скриншот с экрана

С недавнего времени региональный Роспотребнадзор запустил СМС-рассылку о том, что граждане, которые приехали на Урал из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также те, кто с ними проживает, обязаны в течение двух недель после приезда самоизолироваться. А при возникновении симптомов ОРВИ – вызвать на дом врача.

Сейчас в регионе официально подтверждены 105 случаев заражения. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, девяти – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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