От коронавируса вылечились еще семь уральцев
Хорошие новости для жителей Свердловской области: согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, от коронавируса вылечили еще семерых пациентов. Всего врачам удалось поставить на ноги уже 44 пациента.
Однако сегодня стало известно о еще 12 заболевших, у которых подтвердился диагноз. Среди них – жители Каменского района, Полевского, Екатеринбурга, Заречного, Белоярского и Серова. Кроме того, есть и жители других областей – Москвы и Челябинска.
- Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, девяти – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно, - рассказали в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»