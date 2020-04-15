От коронавируса вылечились еще семь уральцев

15 Апр 2020 2020-04-15T11:39:41+03:00

От коронавирусоа вылечились еще семь уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Хорошие новости для жителей Свердловской области: согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, от коронавируса вылечили еще семерых пациентов. Всего врачам удалось поставить на ноги уже 44 пациента.

Однако сегодня стало известно о еще 12 заболевших, у которых подтвердился диагноз. Среди них – жители Каменского района, Полевского, Екатеринбурга, Заречного, Белоярского и Серова. Кроме того, есть и жители других областей – Москвы и Челябинска.

- Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжелое, девяти – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно, - рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU