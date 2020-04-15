С улыбкой под маской: уральский депутат рассказал, как работает Госдума в период самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T10:46:19+03:00

Депутаты готовы отказаться от отпуска ради победы над коронавирусом. Фото: личная страница Алексея Балыбердина в Facebook

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Депутат Госдумы Алексей Балыбердин, который представляет на федеральном уровне Нижний Тагил, рассказал, над чем трудятся народные избранники в период самоизоляции. Все депутаты в зале заседаний работают в масках, и делают селфи с улыбкой на лице.

На очередном заседании депутаты рассматривают несколько антикризисных законопроектов, которые помогут сгладить удар, нанесенный по экономике и гражданам в нерабочий месяц.

Так, 15 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет комиссию для граждан, которую берут при оплате через банки, почтовые отделения и других агентов за оплату коммунальных услуг или плату за жилое помещение.

Также депутаты обсуждают вопрос по бизнесу, у которого появится возможность получить беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам. Эти кредиты будут обеспечены государственными гарантиями.

Актуален вопрос по семьям, в которых есть безработные. Для них депутаты намерены назначить меры социальной поддержки с учетом доходов семьи.

- В первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в ФЗ « О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им Государственной социальной помощи», а также в ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В сложных условиях это очень нужный законопроект! – пишет Алексей Балыбердин.

Напоследок в Госдуме обсудили вопрос об отказе депутатов от отпусков. Это связано с тем, что нижняя палата российского парламента должна работать для преодоления пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU