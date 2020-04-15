В свердловской больнице после капремонта открылся новый операционный блок

15 Апр 2020 2020-04-15T10:40:42+03:00

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В Сысертской больнице, что недалеко от Екатеринбурга, после длительного капитального ремонта открылся операционный блок. Он рассчитан для одновременной работы трех операционных: плановой, экстренной и травматологической. На ремонтные работы потратили больше 22 миллионов рублей.

- На вооружение в оперблок поступила новая медицинская техника и мебель. Закуплены новые потолочные бестеневые светильники, операционные столы и хирургические консоли, - рассказали в региональном департаменте информполитики. – С их помощью создается удобное и безопасное пространство без проводов и шлангов под ногами, высвобождается дополнительная площадь вокруг пациента.

В травматологической операционной установили новую рентгеновскую систему «С-дуга». Это оборудование позволяет делать рентгеноскопию или рентгенографию, а самое главное – ювелирно оперировать при внутрисуставных переломах и фиксации костных отломков. Все это повышает качество операции и уменьшает срок восстановления пациента.

А для выполнения операция на сильно кровоточащих тканях закуплены новые электрохирургические высокочастотные аппараты, один из которых – с функцией прижигания сосудов.

ИСТОЧНИК KP.RU