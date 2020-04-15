В Екатеринбурге ищут жертв похитителя автомобильных зеркал

15 Апр 2020 2020-04-15T10:20:16+03:00

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Минувшим днем полицейские Екатеринбурга в ходе спецоперации задержали серийного похитителя зеркал с дорогих иномарок. Чтобы найти воришку, силовики провели десятки экспертиз и изучили огромное количество съемок с камер видеонаблюдения.

- Подозреваемый 26-летний местный житель ранее судим не был. Начал он свою криминальную карьеру с февраля прошлого года, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Действовал он в темное время суток во всех районах города. После кражи мужчина продавал дорогие запчасти.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». На сегодняшний день он признал только 12 эпизодов, однако полицейские считают, что на его счету может быть порядка 80 аналогичных преступлений.

Поэтому силовики просят всех пострадавших обращаться в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-07 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU