2020-04-15T10:20:16+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут жертв похитителя автомобильных зеркал

Молодой человек обворовывал только дорогие иномарки
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге ищут жертв похитителя автомобильных зеркалВ Екатеринбурге ищут жертв похитителя автомобильных зеркалФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Минувшим днем полицейские Екатеринбурга в ходе спецоперации задержали серийного похитителя зеркал с дорогих иномарок. Чтобы найти воришку, силовики провели десятки экспертиз и изучили огромное количество съемок с камер видеонаблюдения.

- Подозреваемый 26-летний местный житель ранее судим не был. Начал он свою криминальную карьеру с февраля прошлого года, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Действовал он в темное время суток во всех районах города. После кражи мужчина продавал дорогие запчасти.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». На сегодняшний день он признал только 12 эпизодов, однако полицейские считают, что на его счету может быть порядка 80 аналогичных преступлений.

Поэтому силовики просят всех пострадавших обращаться в полицию по телефонам: 8 (343) 356-42-07 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Урале мэра города обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
Митрополит Кирилл попросил свердловчан встречать Пасху дома
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
«Уральские авиалинии» вернут из Таиланда 200 свердловчан
Затоплены огороды и улицы: на восток Свердловской области пришли весенние паводки
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
Заключенные сшили 20 тысяч масок для транспортников из Екатеринбурга
СвЖД выплатила почти 5 миллиардов рублей налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды за 1 квартал 2020 года
Как получить компенсацию за школьное питание во время самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области
Уральца хотят отправить в психбольницу после того, как он набросился с ножом на сына и подругу
Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
В Екатеринбурге женщину оштрафовали за поход в магазин во время карантина
Гуманитарный груз из Китая распределили по свердловским больницам
Российский ученый подсказал, что надо пить от коронавируса
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
Свердловские супермаркеты пожертвуют продукты пенсионерам, сидящим на самоизоляции: что входит в наборы
В свердловском поселке за 32 миллиона продают дом-корабль с личным фитнес-залом, террасой и диваном-ромашкой
В России авиаперевозчики не хотят возвращать деньги за билеты: на них пожаловались в Генпрокуратуру
«Хотел помочь, зная, как им тяжело приходится»: екатеринбуржец «поселил» в своей квартире 111 мигрантов
Не дошел до «зебры» 50 метров: на Урале пенсионер выскочил прямо под колеса машины, решив сократить дорогу
Свердловский оперштаб: среди новых заболевших коронавирусом – жители Москвы и Челябинска
От коронавируса вылечились еще семь уральцев
С улыбкой под маской: уральский депутат рассказал, как работает Госдума в период самоизоляции
В свердловской больнице после капремонта открылся новый операционный блок
В Екатеринбурге ищут жертв похитителя автомобильных зеркал
Обвиняемый в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человек, попытался выйти на свободу
Долгострой на Щербакова в Екатеринбурге планируют сдать в 2022 году
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
Медикам Нижнего Тагила отправят 50 тысяч медицинских масок