Обвиняемый в поджоге дома на Омской, где погибли восемь человек, попытался выйти на свободу

15 Апр 2020 2020-04-15T09:56:35+03:00

В начале апреля его отправили в СИЗО до 26 мая, но он захотел оспорить это решение

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Сегодня, 15 апреля, состоялось заседание по делу 28-летнего жителя Екатеринбурга Александра Понкратова, которого обвиняют в поджоге дома-барака на Омской, где в огне 26 марта погибли восемь человек. Следователи задержали его еще 2 апреля, теперь они считают, что молодой человек может быть причастен к целой серии резонансных поджогов.

4 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО до 26 мая включительно, однако постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции.

- По итогам апелляционного рассмотрения жалобы защитника и самого обвиняемого было оставлены без удовлетворения, а постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга – без изменения, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Поэтому теперь Понкратов по-прежнему остается в СИЗО до 26 мая включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU