Долгострой на Щербакова в Екатеринбурге планируют сдать в 2022 году
В Екатеринбурге, в районе Уктуса, планируют сдать долгострой на улице Щербакова, 20. Примерные сроки завершения всех ремонтных работ – до 2022 года, сообщили в региональном департаменте информполитики. Это удалось сделать благодаря деньгам Фонда защиты прав дольщиков.
- Благодаря работе межведомственной комиссии по защите прав дольщиков, большинство людей, ждавших квартиры в этом доме получили поддержку, - отметили в департаменте. – Фонд Свердловской области вместе с министерством подготовил «дорожную карту» достройки здания. Согласно ей, при поддержке федерального фонда, дом удастся достроить к концу 2022 года.
Дом должны были сдать еще несколько лет назад, однако летом прошлого года строителей осудили за мошенничество. В итоге, сотни жителей остались ни с чем, вложив в квартиры свои деньги. Они неоднократно устраивали митинги и даже повесили на стене гигантскую надпись «Путин, помоги». В итоге, всем пострадавшим выдали новое жилье в доме на Рощинской.
ИСТОЧНИК KP.RU