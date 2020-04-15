Долгострой на Щербакова в Екатеринбурге планируют сдать в 2022 году

15 Апр 2020 2020-04-15T09:39:19+03:00

Обманутые дольщики, чтобы привлечь внимание к проблеме, даже вывесили на стене плакат «Путин, помоги»

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В Екатеринбурге, в районе Уктуса, планируют сдать долгострой на улице Щербакова, 20. Примерные сроки завершения всех ремонтных работ – до 2022 года, сообщили в региональном департаменте информполитики. Это удалось сделать благодаря деньгам Фонда защиты прав дольщиков.

- Благодаря работе межведомственной комиссии по защите прав дольщиков, большинство людей, ждавших квартиры в этом доме получили поддержку, - отметили в департаменте. – Фонд Свердловской области вместе с министерством подготовил «дорожную карту» достройки здания. Согласно ей, при поддержке федерального фонда, дом удастся достроить к концу 2022 года.

Дом должны были сдать еще несколько лет назад, однако летом прошлого года строителей осудили за мошенничество. В итоге, сотни жителей остались ни с чем, вложив в квартиры свои деньги. Они неоднократно устраивали митинги и даже повесили на стене гигантскую надпись «Путин, помоги». В итоге, всем пострадавшим выдали новое жилье в доме на Рощинской.

ИСТОЧНИК KP.RU