Уральцы на самоизоляции стали больше мусорить
За две недели свердловские регоператоры вывезли из городов и населенных пунктов на специальные полигоны 71 308 тонн мусора. Это на 30 тысяч тонн больше, чем в новогодние праздники, когда объемы традиционно растут. А все из-за того, что многие жители соблюдают режим самоизоляции и не выходят из дома.
- Более 15,1 тысячи тонн твердых коммунальных отходов вывезли с территории Северного кластера, 13 721 тонн – с Западного, и 42 434 – из зоны Восточного кластера с центром в Екатеринбурге, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Все регоператоры на сегодняшний день работать в штатном режиме, с соблюдением графиков. Задействовано достаточное количество спецтехники и необходимый для непрерывного производственного цикла штат сотрудников. Все машины обязательно проходят дезинфекцию, а сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU