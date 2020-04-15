Уральцы на самоизоляции стали больше мусорить

15 Апр 2020 2020-04-15T09:07:57+03:00

За две недели регоператоры вывезли из городов больше 70 тысяч тонн мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

За две недели регоператоры вывезли из городов больше 70 тысяч тонн мусора

Изменить размер текста: A A

За две недели свердловские регоператоры вывезли из городов и населенных пунктов на специальные полигоны 71 308 тонн мусора. Это на 30 тысяч тонн больше, чем в новогодние праздники, когда объемы традиционно растут. А все из-за того, что многие жители соблюдают режим самоизоляции и не выходят из дома.

- Более 15,1 тысячи тонн твердых коммунальных отходов вывезли с территории Северного кластера, 13 721 тонн – с Западного, и 42 434 – из зоны Восточного кластера с центром в Екатеринбурге, - рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Все регоператоры на сегодняшний день работать в штатном режиме, с соблюдением графиков. Задействовано достаточное количество спецтехники и необходимый для непрерывного производственного цикла штат сотрудников. Все машины обязательно проходят дезинфекцию, а сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU