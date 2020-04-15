2020-04-15T08:53:30+03:00
Общество

Мыл машины родственников: в Екатеринбурге закрыли автомойку за нарушение режима самоизоляции

Двери опечатали на 16 суток
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге закрыли автомойку за нарушение режима самоизоляцииВ Екатеринбурге закрыли автомойку за нарушение режима самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Екатеринбурге суд постановил закрыть автомойку из-за того, что она работала во время введенного в регионе режима самоизоляции. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушителя 3 апреля.

- ИП нарушал законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучния населения, выразившееся в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - уточнили в пресс-службе Облсуда.

Поэтому на владельца автомойки составили протокол, после чего все материалы передали в суд для рассмотрения. В ходе разбирательства мужчина сам признал свою вину, подтвердив, что действительно предоставлял услуги автомойки своим родственникам. В итоге, суд решил наказать нарушителя и закрыл организацию на 16 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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