Мыл машины родственников: в Екатеринбурге закрыли автомойку за нарушение режима самоизоляции
В Екатеринбурге суд постановил закрыть автомойку из-за того, что она работала во время введенного в регионе режима самоизоляции. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушителя 3 апреля.
- ИП нарушал законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучния населения, выразившееся в невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - уточнили в пресс-службе Облсуда.
Поэтому на владельца автомойки составили протокол, после чего все материалы передали в суд для рассмотрения. В ходе разбирательства мужчина сам признал свою вину, подтвердив, что действительно предоставлял услуги автомойки своим родственникам. В итоге, суд решил наказать нарушителя и закрыл организацию на 16 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU