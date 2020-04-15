Уральские военные посвятили песню врачам, сражающимся с коронавирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T08:37:59+03:00

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили ее дома на самоизоляции и на сцене, в защитных масках

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Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО решили поддержать всех медиков, которые сейчас сражаются с коронавирусом, и написали для них песню. А основу легла композиция Александра Розенбаума «Не болейте, доктор».

- Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Нам приходится в жизни ненастье встречать. Но в минуты, когда тяжело, беспокойное доброе сердце врача возвращает нам свет и тепло, - поют музыканты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/773193" frameborder="0"></iframe> Уральские военные посвятили врачам песню.Видео: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Клип на песню снят несколькими кадрами: в одном из них артисты поют по одиночке, дома, на самоизоляции, в другом – все вместе, на сцене, но в специальных защитных масках.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что песню врачам посвятил и звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU