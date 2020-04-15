Уральские военные посвятили песню врачам, сражающимся с коронавирусом
Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО решили поддержать всех медиков, которые сейчас сражаются с коронавирусом, и написали для них песню. А основу легла композиция Александра Розенбаума «Не болейте, доктор».
- Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Нам приходится в жизни ненастье встречать. Но в минуты, когда тяжело, беспокойное доброе сердце врача возвращает нам свет и тепло, - поют музыканты.
Уральские военные посвятили врачам песню.Видео: оперштаб по борьбе с коронавирусом
Клип на песню снят несколькими кадрами: в одном из них артисты поют по одиночке, дома, на самоизоляции, в другом – все вместе, на сцене, но в специальных защитных масках.
Кстати, не так давно мы рассказывали, что песню врачам посвятил и звезда шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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