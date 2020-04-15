2020-04-15T08:08:41+03:00
Общество

Свердловские спасатели стали обрабатывать остановки от коронавируса

Все работы согласованы с оперштабом, региональными Минздравом и Роспотребнадзором
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Свердловские спасатели решили помочь властям в обработке остановок общественного транспорта от коронавирусе. С 14 апреля сотрудники МЧС в средствах индивидуальной защиты распыляют дезинфицирующее средство с помощью специального оборудования.

«Стерильными» уже стали остановки на проспекте Космонавтов, на улицах Донбасской, Фронтовых бригад и Старых Большевиков.

- Все работы по соблюдению профилактических мер, направленных на недопущение распространения коронавируса, ведутся по согласованию с региональным оперативным штабом, специалистами Роспотребнадзора и Минздравом Свердловской области. И будут продолжаться в плановом порядке, - рассказал заместитель начальника регионального ГУ МЧС, полковник Василий Досалиев.

Кроме того, обработка проводится и на территории всех подразделений МЧС России. С начала апреля были продезинфицированы 32 объекта площадью более 45 тысяч «квадратов» и более 100 спецмашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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