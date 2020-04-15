2020-04-15T07:56:57+03:00
Происшествия

Полицейские поймали уральца, который устроил дома оранжерею конопли

Растения в горшочках обнаружили в ванной, в комнате и на балконе
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области
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В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, полицейские поймали 30-летнего местного жителя, который выращивал дома наркотики. Причиной проверки стал пожар в его квартире. Прибывшие после тушения огня силовики выяснили, что очаг возгорания находится в комнате за шкафом, где мужчина, который, оказывается, снимал квартиру, устроил там целую оранжерею со специальным освещением и вытяжкой.

- Самодельная электропроводка и стала причиной пожара, который уничтожил весь урожай и вызвал пожар, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области. – При дальнейшем осмотре квартиры в ванной оперативники нашли еще одну «теплицу», устроенную прямо в душевой кабинет. В восьми горшках пробивались молодые растения с характерными резными листьями.

Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-группа ГУ МВД по Свердловской области

На балконе его квартиры тоже нашли несколько горшков, в которых были остатки растений. Здесь же были мешки с остатками высушенной травы.

- Помимо этого, полицейские обнаружили бумажный сверток с семенами и пластиковые канистры с удобрением для стимуляции роста растений. Всего, по результатам исследований, в квартире было изъято почти 144 грамма конопли, - добавили в полиции.

Пойманный квартиросъемщик ранее не был судим, и имел постоянное место работы. А коноплю выращивал для себя. Полицейские завели на него уголовное дело. Теперь максимальное наказание, которое ему грозит, - до 10 лет колонии. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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