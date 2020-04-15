2020-04-15T07:31:22+03:00
Общество

За месяц клещи покусали 358 свердловчан

В их числе – 109 детей
Мария Трапезникова
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За месяц клещи покусали 358 свердловчанЗа месяц клещи покусали 358 свердловчанФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным регионального отделения Роспотребнадзора на 14 апреля, за месяц клещи покусали 358 свердловчан – в том числе 109 детей. В Екатеринбурге от них пострадал 131 человек.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 42-х муниципалитетных образованиях в Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших наблюдается в Екатеринбурге, Сухом Логу, Пышминском районе, Талице, Каменске-Уральском, Ирбите, Березовском, Артемовском, Тугулыме и Богдановиче, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

На сегодняшний день зарегистрировано два случая с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз», случаев с диагнозом «клещевой энцефалит», к счастью, в области пока не зарегистрировано.

Напомним, чуть раньше мы писали, что первый случай укуса клеща в регионе был зарегистрирован 15 марта. А также подробно рассказывали, как можно от них защититься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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