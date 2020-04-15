Екатеринбург оказался в пятерке городов с самыми красивыми жд-вокзалами
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить рейтинг городов с самыми красивыми железнодорожными вокзалами. И выяснил, что Екатеринбург вошел в пятерку лидеров.
Первые три места заняли вокзалы Санкт-Петербурга, как самые фотогеничные у туристов (набрали 44% голосов среди опрошенных), вокзалы в Симферополе (14,4%) и Самаре (12,8%).
- Туристам также нравятся внешнее и внутреннее убранство вокзалов в Казани и Екатеринбурге (по 6,4%), Новосибирске (5,6%), Ставрополе (4,8%) и Краснодаре (3,2%), - отметили в пресс-службе сервиса.
Менее красивыми туристам показались вокзалы в Воронеже (1,6%) и Омске (0,8%). Опрос проводился среди пользователей различных соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU