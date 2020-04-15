15 Апр 2020 2020-04-15T07:11:15+03:00

Екатеринбург оказался в пятерке городов с самыми красивыми жд-вокзалами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его обогнали только Санкт-Петербург, Симферополь и Самара

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru решил составить рейтинг городов с самыми красивыми железнодорожными вокзалами. И выяснил, что Екатеринбург вошел в пятерку лидеров.

Первые три места заняли вокзалы Санкт-Петербурга, как самые фотогеничные у туристов (набрали 44% голосов среди опрошенных), вокзалы в Симферополе (14,4%) и Самаре (12,8%).

- Туристам также нравятся внешнее и внутреннее убранство вокзалов в Казани и Екатеринбурге (по 6,4%), Новосибирске (5,6%), Ставрополе (4,8%) и Краснодаре (3,2%), - отметили в пресс-службе сервиса.

Менее красивыми туристам показались вокзалы в Воронеже (1,6%) и Омске (0,8%). Опрос проводился среди пользователей различных соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU