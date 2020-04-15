2020-04-15T06:36:14+03:00
Общество

«Меньше лишних мыслей»: Юлия Михалкова рассказала, как самоизоляция поменяла ее отношение к Пасхе

Из-за пандемии коронавируса массовое празднование пришлось отменить
Мария Трапезникова
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Фото: Юлия Михалкова в InstagramФото: Юлия Михалкова в Instagram
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Режим самоизоляции, который введен в стране из-за пандемии коронавируса – испытание для многих. Кто-то, чтобы не заскучать, пересматривает сериалы, перечитывает книги, устраивает ремонт. А то, что самоизоляция выпала на празднование Пасхи – вдвойне тяжело для всех православных верующих, ведь теперь встречать ее придется дома.

Вот и экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, как введенный в стране режим поменял ее отношение к празднику.

- «Чистый четверг», который в канун Пасхи мы привыкли проводить в приятных домашних хлопотах, завершающихся походом в баньку, в этом году превращается в «чистый апрель», - рассказала актриса. – Вместо бани, разумеется, душ. Зато уборка целый день кипит: квартира на три раза моется до блеска, лишнее за дверь, нужное аккуратно на полочки. Жилье приобретает чистоту и совершенство музейного зала Третьяковки. Почему это хорошо? Потому что чем меньше в доме лишних вещей, тем меньше лишних мыслей в голове. А, значит, и жизнь становится понятнее и приятнее.

Напомним, что в Свердловской области накануне был подписан указ, согласно которому следует на время пандемии отменить все массовые религиозные мероприятия (в том числе и празднование Пасхи) и закрыть кладбища, чтобы не допустить распространение инфекции. Это вызвало массу негодования у некоторых православных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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