Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 апреля 2020 года: цифровые пропуска и виртуальный «Иннопром»
ГЕОГРАФИЯ COVID-19 ШИРИТСЯ
За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зарегистрированы 8 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество зараженных уральцев с начала февраля составило 93 человека. Тревожный диагноз по результатам тестов подтвердился у жителей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Красноуфимска и Полевского.
Между тем, с начала февраля полностью вылечились от COVID-19 37 жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Они выписаны из больницы и отправлены домой. Состояние 7 пациентов сегодня оценивается как тяжелое, еще восьмерых – средней тяжести. Состояние остальных инфицированных не вызывает опасений.
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В Верхней Пышме на карантине сидит целая рота ГИБДД из 53 человек. Это произошло после того, как у одного из сотрудников заподозрили коронавирус. А в санатории «Бодрость» на Эльмаше в Екатеринбурге расположили российских военных с базы, расположенной в Таджикистане. Всего 65 человек, включая жен и детей военнослужащих.
Для сдерживания географии распространения коронавируса на Среднем Урале до 20 апреля действует режим самоизоляции, потом уральцев ждут еще 10 нерабочих дней.
В помощь свердловским медикам известный российский предприниматель и меценат из Екатеринбурга Игорь Алтушкин приобрел 10 миллионов масок на 1 миллион долларов, первая партия из которых уже прибыла в аэропорт Кольцово.
Маска - непременный атрибут почти каждого горожанинаФото: Алексей БУЛАТОВ
ВИРТУАЛЬНЫЙ ИННОПРОМ
Ужен известно, что проведение международной промышленной выставки «Иннопром» перенесли на 2021 год, а теперь появилась официальная информация о том, что в интернете проведут сессии и лекции от федеральных и региональных спикеров, которые изначально должны были состояться на выставке очно.
Лекции проведут сегодня 15 апреля 2020 года: в режиме реального времени спикеры расскажут про актуальные темы мировой и российской экономики, а также новые вызовы перед различными отраслями промышленности.
В списке экспертов – главы крупных компаний со всего мира, а также представители федеральных и региональных органов власти.
Евгений Куйвашев перенес субботникиФото: Алексей БУЛАТОВ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы свердловчан, общение с которыми проходит в онлайн-режиме в Instagram политика.
Накануне глава региона акцентировал внимание на субботниках, которые придется перенести на более поздний срок. Впрочем: 1. Коммунальщики постепенно убирают и Екатеринбург, и другие населенные пункты области – снег сошел рано, поэтому погода позволяет. 2. Перенос субботника до мая не критичен, такое происходило и раньше. Но тогда – из-за сурового уральского климата, а теперь – из-за коронавируса.
Жительница первого города Европы – Ревды спросила Евгения Куйвашева, можно ли небольшому предприятию ее мамы по пошиву и ремонту одежды работать в настоящее время? В ответ губернатор сказал, что закону это не противоречит, главное – соблюдать санитарные нормы и предписания областных властей.
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Екатеринбург постепенно оживает, хотя пробок в городе по утрам и вечерам еще нет. В городе работают продуктовые магазины, лавки с товарами первой необходимости, аптеки, парикмахерские и салоны красоты, цветочные киоски и «Роспечати».
Работают многие предприятия, а вот ТЦ, образовательные учреждения, спортивные и развлекательные учреждения пока на замке. Не работает и общепит. Потерпим до конца недели.
Также Евгений Куйвашев порекомендовал предприятиям не отправлять своих сотрудников в командировки в другие регионы, прежде всего, в Москву.
- Нужно провести работу с руководителями предприятий, чтобы они максимально ограничили командировки в Москву, а также в неблагополучные с эпидемиологической точки зрения районы, - подчеркнул губернатор Свердловской области.
Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
КОМУ ДАДУТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПУСК
Власти рассказали о том, могут ли ввести систему электронных пропусков для передвижения по Екатеринбургу и Свердловской области, а также о том, кому они пригодятся.
По словам вице-губернатора Павла Крекова, цифровые пропуска нужны тем, кто передвигается на велосипеде, автомобиле или на общественном транспорте. А вот пешеходам такие пропуска не пригодятся.
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- Сейчас прорабатывается вопрос создания такой системы, которая будет контролировать перемещение граждан. На улицах увеличено количество патрулей, однако наша задача не наказать, а предупредить, - подчеркнул Павел Креков.
Напомним, что 11 апреля 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области ввели штрафы для нарушителей режима самоизоляции. За несколько дней штрафы выписали 280 уральцам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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